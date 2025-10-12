Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тыс рублей за рабочих-нелегалов
Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына
79-летнего народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за неформальные трудовые отношения, сообщает Mash.
Хазанов нанял пятерых разнорабочих в свой театр сатиры, но не оформил сотрудников официально.
На телеведущего завели пять административных дел после обращения Пенсионного фонда РФ. Артист должен выплатить по 300 рублей на каждого работника. В театре пояснили, что это нарушение связано с технической ошибкой.
Сейчас Хазанов готовится к благотворительному концерту в Израиле. он планирует полученные средства отдать на восстановление больницы «Сорока» в Беэр-Шеве, которая была разрушена после удара иранской ракеты.
