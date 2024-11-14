Генконсульство РФ призвало не ввозить дубайский шоколад для «детей-сирот»

Генеральное консульство России в Дубае обратилось к гражданам с просьбой не ввозить дубайский шоколад, который в аэропортах пытаются передать для «детей-сирот» неизвестные.

«Призываем вас не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию с просьбой „передать гостинец детям-сиротам“ в виде 10 коробок с дубайским шоколадом», — говорится в сообщении пресс-службы.

В дипломатическом представительстве предупредили, что внутри якобы дубайского шоколада может быть настоящий «киндер-сюрприз» для таможенников. В пресс-службе напомнили, что перевозка товаров в оптовых масштабах через чемоданы случайных пассажиров не является параллельным импортом.

Ранее таможенники в Екатеринбурге задержали гражданина Китая, который пытался провезти через «зеленый коридор» свыше 2,9 тыс. деревянных палочек для мороженого. Мужчина, прибывший из Пекина, перевозил палочки различных размеров, общий вес которых составил 12 кг.