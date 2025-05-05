Генетика и переедание: почему у собак может развиться ожирение?

Кинолог Голубев: ожирение у собак может быть из-за генетики или переедания

В соцсетях нередко встречаются забавные видео с толстенькими питомцами, которые вызывают умиление у публики. На самом деле, забавного в такой ситуации мало, ведь проблемы с лишним весом — это опасное состояние для животного, которое может привести к тяжелым последствиям: от ортопедических нарушений до сердечных заболеваний, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Любое заболевание, в том числе и ожирение, проще отследить на ранних этапах, чем лечить уже запущенный случай. Предотвратить проблему с лишним весом у собаки помогут два важных фактора: своевременное посещение ветеринарного врача и ответственное поведение хозяина», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что человек должен серьезно подходить к питанию питомца, не раскармливать его лакомствами и не давать еду со стола. Важно еще помнить, что любая здоровая собака должна проходить комплексное обследование раз в год.

Эксперты РКФ выделили основные причины ожирения у собак. Среди них: эндокринные заболевания, генетика, стерилизация или кастрация, переедание или несбалансированное питание, низкая активность.

Эндокринные заболевания

Гормональные сбои у питомца чреваты ожирением. Хозяина, в первую очередь, должна насторожить ситуация, если порции соответствуют норме, но при этом собака набирает вес. В этом случае есть повод заподозрить эндокринные нарушения.

Кроме того, серьезным звонком должен стать отказ собаки от физической активности. Ее вялость и слабость могут быть симптомами гипотиреоза – одного из самых распространенных эндокринных заболеваний.

Генетические факторы

Некоторые породы склонны к набору веса больше других сородичей, например, мопсы, которые по природе не слишком активны. Подвижные таксы, которым не хватает физической нагрузки, также подвержены набору лишних килограммов.

Поэтому хозяевам необходимо соблюдать правильный уход и режим прогулок, отталкиваясь от особенностей породы.

Стерилизация/кастрация

Хозяева нередко боятся, что после операции питомец начнет набирать вес. Действительно, стерилизация, как и кастрация, приводит к некоторым изменениям гормонального фона, что замедляет обмен веществ.

Но если кормить собаку специальным кормом после такой процедуры и сохранять ее активный образ жизни, то эта проблема обойдет стороной.

Переедание и несбалансированное питание

Причина ожирения может быть и банальной: собака, прежде всего, будет набирать вес, если калории превышают дневную норму. Источником проблемы нередко выступают сердобольные хозяева, которые радуются хорошему аппетиту питомца.

Сперва нужно исключить лишний подкорм и еду со стола, а затем определиться с суточной нормой корма — в этом могут помочь и специальные онлайн-калькуляторы. Но лучше перепроверить данные у специалиста.

Если питомец на натуральном питании, то необходимо проконсультироваться с ветеринаром по меню.

Низкая физическая активность

При низких нагрузках собака не будет тратить достаточное количество калорий, что приведет к их дневному переизбытку, как и в случае переедания. Физическая активность нужна собаке любой породы и в любом возрасте.

Слишком перегружать питомца тоже не стоит, ориентируйтесь на возраст и состояние здоровья, но и расслаблять его нельзя. Помните, что у пожилых собак, как правило, энергия и физическая нагрузка снижаются.

Диагностика проблемы

Ветеринару для определения проблемы достаточно визуального осмотра. Хозяин может контролировать ситуацию путем простого способа — оценки ребер. Они должны легко прощупываться. Если ребра не видны — возможно, есть место лишним килограммам.

В зависимости от причины ветврач составит индивидуальную схему, которая поможет питомцу избавиться от лишнего веса. В случае переедания, возможно, придется заменить вкусняшки натуральными лакомствами из некоторых овощей и фруктов.

Специалист еще может порекомендовать дополнительную физнагрузку: плавание или даже водную беговую дорожку. При диагностике серьезного заболевания потребуется лечение.

При этом лучшим способом предотвратить проблему ожирения является своевременная профилактика.