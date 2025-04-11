Генетик рассказал, почему люди никогда не смогут воскресить древних мамонтов

Генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал, что из-за отсутствия древней ДНК воскрешение мамонтов и других животных в исходном виде невозможно, сообщает Газета.ru .

Как отметил эксперт, работа с палеогеномом вызывает много сложностей. Крутовский ранее сам пытался восстановить древнюю ДНК, чтобы с помощью самки слона вырастить вымершее животное. Недавно американские ученые воскресили ужасного волка, внеся 20 изменений в 14 генов современной особи.

«Но даже при наличии отличного образца мы не сможем провести полную реконструкцию. И наверняка будут упущены гены, которые во многом определяют эволюцию и адаптацию вот этих древних видов, а они могут существенно отличаться от современных», — добавил генетик.

По мнению профессора, ученые не смогут добиться воссоздания видов исходных животных, в том числе невозможно воскрешение мамонтов. Реальным вариантом может стать создание вида между древним и современным образцами, но современные гены все равно будут доминировать. Эволюция заняла огромное количество времени, даже самые близкие виды разделяет большое количество времени.