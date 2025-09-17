Генетические близнецы: в Петербурге произошла встреча донора и спасенной женщины

В Санкт-Петербурге впервые встретились донор костного мозга Дмитрий Макаров и Наталья Бахарева — женщина, которую он спас: трансплантацию провели в октябре 2023 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ноябре 2022 года у Натальи внезапно заболела спина, она списала ситуацию на легкую травму, но через несколько дней врачи поставили диагноз: рак крови. Дмитрий, который оказался единственным ее генетическим близнецом, без раздумий согласился отдать ей свой костный мозг.

«Когда нашелся донор, который подходит, и он согласился на донацию, я была так рада! Я сразу поняла, что шанс на жизнь есть, у меня появилась уверенность, что все будет хорошо. После донации я два года ждала встречи, мечтала встретить человека, спасшего мне жизнь», — рассказала женщина.

У Натальи и Дмитрия идентичная группа крови. У женщины ранее была вторая, а сейчас первая. Кроме того, у них похожи глаза.