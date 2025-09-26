Генеральный прокурор США хочет разрешить смертную казнь во всей стране
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что хочет разрешить смертную казнь по всей стране, сообщает РИА Новости.
«Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране», — заявила она.
Это заявление прозвучало на церемонии подписания американским президентом Дональдом Трампом указа о введения смертной казни в Вашингтоне.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что смертная казнь в России не будет возвращена, а позиция государства по этому вопросу остается неизменной.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.