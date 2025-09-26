Генеральный прокурор США хочет разрешить смертную казнь во всей стране

«Мы добиваемся этого не только в Вашингтоне, округ Колумбия, но и снова по всей стране», — заявила она.

Это заявление прозвучало на церемонии подписания американским президентом Дональдом Трампом указа о введения смертной казни в Вашингтоне.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что смертная казнь в России не будет возвращена, а позиция государства по этому вопросу остается неизменной.

