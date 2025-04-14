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Генеральный прокурор РФ Краснов прибыл в ОАЭ с рабочим визитом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов приехал в Абу-Даби. На рабочую встречу его пригласил генпрокурор ОАЭ Хамада Саиф Аль-Шамси, сообщается на сайте надзорного ведомства .

Во время визита Краснов планирует провести встречи с руководителями компетентных органов, а также представителями руководства государства. Еще генпрокуроры собираются подписать некоторые документы между странами.

Краснова во время прибытия торжественно встретили в аэропорту.

Ранее руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра рассказала, что РФ проявляет интерес к сотрудничеству с Объединенными Арабскими Эмиратами в сфере инвестиций.