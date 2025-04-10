Россия заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ в сфере услуг и инвестиций

Интерес России к сотрудничеству с ОАЭ в сфере услуг и инвестиций является логичным и своевременным. Переговоры о подписании соответствующего соглашения идут на фоне растущего интереса региона к технологическим партнерствам. Оно откроет российским компаниям доступ более чем к 100 секторам экономики ОАЭ — от медицины до ИТ и логистики, сообщила РИАМО руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.

Эксперт рассказала, что в рамках выставки Middle East Energy, которая прошла в Дубае, были представлены четыре крупных отчета, касающиеся перспектив электрификации транспорта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Особенно активны в направлении электрификации транспорта ОАЭ и Саудовская Аравия.

В ОАЭ уже реализуются масштабные проекты по созданию сети зарядных станций, включая инициативу EV Green Charger и планы по развертыванию десятков тысяч зарядных точек до 2030 года. Саудовская Аравия, в свою очередь, инвестирует миллиарды долларов в развитие собственного производства электромобилей, включая локальный бренд Ceer, а также активно развивает партнерства с международными компаниями, например, Lucid и Siemens.

Иордания, Египет, Катар и Израиль также демонстрируют значительный прогресс. В Иордании благодаря налоговым стимулам стремительно растет парк электромобилей. А в Египте стартовало местное производство электрокаров при поддержке китайского капитала. Также Иордания делает ставку на более широкое внедрение электромобилей в государственном секторе и стимулирует замену старых автобусов новыми электробусами. Подобный успешный опыт замены троллейбусов электробусами есть у Москвы, рассказала эксперт.

Катар делает ставку на электрификацию общественного транспорта и развитие логистических решений, а Израиль — на развитие интеллектуальной инфраструктуры зарядки.

«Россия может сыграть важную роль в этой трансформации как поставщик решений, технологий и экспертизы. Участие в кооперации с ОАЭ и другими странами региона может стать для российских компаний не только окном на ближневосточный рынок, но и возможностью закрепиться в глобальной повестке», — резюмировала Танцюра.