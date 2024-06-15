Генерал Попов объяснил, почему РФ не сбивает беспилотники США над Черным морем

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в запасе Владимир Попов заявил, что сбирать американские беспилотники можно, если они они нагло ведут себя вблизи Туапсе, Сочи, Новороссийска и других старых границ страны, однако пока БПЛА не заходят в российское воздушное пространство, сообщает «Царьград» .

Ранее исчезавший с радаров дрон-разведчик США Global Hawk «нарезал круги» в Черном море в 170 км от Ялты. Беспилотник находится в Черном море весь день.

Генерал-майор подчеркнул, что странное поведение американского дрона связано с непрямым воздействием российских специалистов на нежеланных гостей.

«Не исключено, что беспилотники начали сопровождать электромагнитным излучением системы радиолокационного или радиотехнического противодействия. И получили результат», — сказал Попов.

По слова офицера, противник был вынужден прекратить патрулирование. Запад уверен, что их работа законна, однако российская сторона считает иначе и оказывает на американские беспилотники косвенное воздействие, которое тяжело доказать.

Эксперт добавил, что Россия может сбивать дроны США вблизи Крыма, однако не делает это, так как не находится в состоянии войны. Кроме того, западные самолеты и беспилотники часто летают около границ, но не подходят близко к государственным территориальным водам.