Гендиректора «Вечерней Москвы» наградили знаком отличия за заслуги

По указу мэра столицы знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» награжден генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий. После награждения гендиректор отметил, что эта награда обобщила разностороннюю деятельность коллектива издания, пишет «Вечерняя Москва».

Гендиректору вручили почетную награду в знак признания его многолетней плодотворной деятельности на благо столицы и ее жителей.

«Приятно, что мэр отметил мою работу такой высокой наградой. Но я считаю, что это не только мои заслуги, но и всего коллектива — редакции и дирекции „Вечерней Москвы“», — прокомментировал Рудницкий.

Он напомнил, что газета провела множество мероприятий, приуроченных к своему 100-летнему юбилею, реализует совместные проекты с «Движением первых» и московскими департаментами.

Георгий Рудницкий также отметил, что развитие «Вечерней Москвы» будет происходить благодаря слаженной работе коллектива и поддержке руководства столицы — мэра Москвы Сергея Собянина и замглавы города по вопросам региональной безопасности и информполитики Александра Горбенко.