сегодня в 22:04

Гендиректора Фонда капремонта Московской области арестовали по делу о крупной взятке

Тверской районный суд Москвы на 2 месяца арестовал гендиректора «Фонда капитального ремонта Московской области» Валерия Николова по делу о крупной взятке, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Николова задержали накануне по обвинению в ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Согласно версии следствия, Николов, используя служебное положение, совместно с другими фигурантами уголовного дела получал взятки от посредников и руководства компаний, с которыми заключались договоры на выполнение капремонта жилых многоквартирных домов в Подмосковье.

Суд ознакомился с материалами дела и избрал Николову меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 января следующего года.