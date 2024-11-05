Гендиректор ООО «Ваш финансовый партнер» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении гендиректора ООО «Ваш финансовый партнер» на сумму 4 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее при мониторинге Интернета в сервисе контекстной рекламы «Яндекс.Директ» выявлена реклама, вводящая в заблуждение потребителей относительно условий приобретения товара (природы сделки) при заключении договора купли-продажи и договора лизинга с физическими лицами.

По результатам проведенного мониторинга управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Ваш финансовый партнер» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.