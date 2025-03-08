Гендиректор Московского зоопарка Акулова: панде Катюше подарили тюльпаны

Панду Катюшу в Московском зоопарке поздравили с 8 марта. Ей подарили тюльпаны, сообщает в своем Telegram-канале гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Она опубликовала видео с Катюшей. На видеозаписи панда обнюхивает тюльпаны, стоящие в вазе.

В конце записи Катюша сбивает цветы лапой. Они падают на пол, а панда начинает их есть.

Ранее сообщалось, что панда Катюша весит более 53 килограмм.