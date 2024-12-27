Гендиректор «Диалога» Табак: судебный процесс с Минюстом США не будет гладким

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак заявил о готовности компаний к тому, что судебный процесс с Минюстом США не будет гладким. Он отметил, что своим иском «Диалог» оспаривает доказательства, которые ранее суд признал достаточными для конфискации доменов.

«Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей. Скорее всего, правительство США будет сопротивляться процессу и попытается сделать его как можно более закрытым», — приводит слова Табака пресс-служба АНО «Диалог».

Адвокаты отмечают, что пока трудно судить о дальнейшем развитии событий. Есть вариант, что в зал суда могут не допустить сотрудников СМИ, а правительство США может запросить ограничения по раскрытию документов «только для юристов». Такая ситуация может ограничить доступ к делу даже для самого истца.

«Мы хотели подать иск именно до Нового года, чтобы успеть поздравить ФБР с его наступлением. У нас это получилось. Мы считаем, что располагаем достаточными доказательствами и уверены в своей позиции. Иск подан, теперь ждем реакции американского суда», ― отметил Табак.

В сентябре ФБР обвинило «Диалог» во вмешательстве в американские выборы, а на гендиректора наложили санкции и конфисковали доменные имена. Организация направила иск в Окружной суд штата Пенсильвания. Таким образом, было инициировано дело, ответчиками по которому выступают Соединенные Штаты и американский Минюст.