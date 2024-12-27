Гендиректор «Чистой линии» присоединился к акции «Елка желаний» в Подмосковье

Генеральный директор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», ставшей традиционной в преддверии Нового года, сообщает 360.ru .

Он снял с новогодней ели в Детском клиническом центре имени Рошаля в Подмосковье три конверта, в которых дети написали о своих заветных мечтах. Элина из Красногорска пожелала мягкую игрушку, Миша из Щелкова — музыкальные наушники, а Никита из Серпухова — планшет.

«Я обязательно сегодня же обращусь к Деду Морозу. Он мне обещал, что эти подарочки я у него заберу, плюс заберу с нашей фабрики корзину мороженого. И поедем к нашим замечательным детям поздравлять их с Новым годом», — сказал Бениаминов.

Юные пациенты не только получат подарки, но и побывают на фабрике мороженого, где для них проведут экскурсию.

Бениаминов также поблагодарил врачей за их труд. Он пожелал им благополучия.

Ранее к акции «Елка желаний» присоединился губернатор Андрей Воробьев. Глава Подмосковья исполнит желания четверых детей из Московской области и Донецкой Народной Республики.