ГД в первом чтении рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Госдума 18 июня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. О введении меры просили родители и учителя, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, медики доказали вред энергетических напитков.

«Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Председатель ГД отметил, что норму о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним могут ввести уже с 1 сентября этого года. Решение поможет защитить здоровье детей и оградить их от вредных привычек.