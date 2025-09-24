ГД приняла закон, запрещающий продлевать подписки без согласия пользователя

сегодня в 19:04

Сервисы больше не смогут автоматически продлевать онлайн-подписки без согласия пользователей. Соответствующий закон приняла Госдума в II и III чтениях.

Принятые изменения вносятся в статью 161 Закона РФ «О защите прав потребителей». По словам депутатов, нововведения необходимы для защиты пользователей от автоматического списания средств за подписки без их согласия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что отныне онлайн-сервисы обязаны принять от гражданина отказ на использование ранее предоставленных реквизитов банковского счета. В том числе пользователь сможет его подать в электронном формате.

После принятия отказа продление платной услуги будет попадать под запрет.

Ранее жители РФ пожаловались Володину, что многие сервисы автоматически списывают деньги с их счетов за продление подписок, причем не уведомляя об этом. Когда дело доходило до разбирательств, платформы ссылались на отсутствие регулирования в данной сфере.

Ранее правительство РФ одобрило проект бюджета на 2026–2028 годы. В документе делается упор на социальную поддержку граждан, развитие инфраструктуры и обеспечение обороноспособности.

