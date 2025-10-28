ГД приняла закон о привлечении резервистов к охране критически важных объектов

Госдума РФ во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Их будут отправлять на спецсборы в этих целях, сообщается на сайте ГД.

Резервисты — это граждане, которые добровольно заключили с Минобороны контракт о пребывании в запасе. В соответствии с новым законом их могут отправлять на спецсборы для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

Порядок сборов установит правительство РФ.

Ранее в Минобороны заявили, что резервистов не будут отправлять на СВО и за границу в соответствии с новым законопроектом. Также в ведомстве отметили, что такие лица будут проходить спецподготовку перед выполнением задач.

