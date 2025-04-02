сегодня в 14:41

ГД приняла в I чтении проект о помогающих международным организациям иноагентах

Госдума в I чтении одобрила законопроект о признании иноагентами лиц, которые содействуют иностранным организациям, чьи решения направлены против РФ, сообщает ТАСС .

Документ нацелен на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России. Его авторы — депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранными влиянием».

Согласно документу, иноагентами будут признавать людей, которые осуществляют содействие в исполнении решений международных организаций, направленных против РФ.

Кроме того, иноагентами могут признавать лиц, вовлекающих других людей в сбор информации о военно-технической деятельности, которую иностранные истопники могут использовать против России.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании. Им запрещается осуществлять просветительскую деятельность для граждан РФ.