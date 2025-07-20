«Газпромнефть» ввела штраф до 100 тыс рублей за устройства с GPS на заводах

«Газпромнефть» установила штраф в размере до 100 тыс. рублей за попытку пронести смартфон на свои заводы. Также нельзя будет проносить туда любые устройства с GPS, сообщает Baza .

Соответствующий приказ поступил на все заводы компании. Документы были подписаны гендиректорами НПЗ. Бумага гласит, что с 14 июля были введены новые правила безопасности.

Работникам заводов отныне нельзя приносить смартфоны и любую технику, передающую геолокацию. Также на территорию нельзя въезжать на автомобилях с включенным GPS. При себе у работников может быть только кнопочный телефон, если там нет встроенного GPS.

За нарушение этого требования рядовым сотрудникам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей, представителям подрядных организаций — 100 тыс. рублей. В документе утверждается, что мера была принята для борьбы с угрозами диверсий и терактов.

При этом сотрудникам нововведение не понравилось. По их словам, такие правила мешают им «свободно общаться».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в регионах, так как они направлены на обеспечение безопасности в связи с атаками дронов ВСУ.