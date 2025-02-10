«Газпром» сообщил о кадровых перестановках в руководстве компании

В понедельник российская энергетическая компания «Газпром» объявила о кадровых перестановках в руководстве некоторых подразделений, сообщает ТАСС .

Новым главой департамента № 715, который занимается управлением персоналом, стал Александр Шагов. Занимавшая эту должность Елена Касьян ушла на пенсию. До этого Шагов работал замначальника департамента № 715, а в системе «Газпрома» находится с 2010 года.

Новым замруководителя аппарата правления и начальником управления № 127 стал Антон Мухин, который до назначения занимал должность первого замначальника управления № 127. Мухин работает в компании с 2002 года и сменил на посту Галину Тарасову, которая также вышла на заслуженный отдых.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры «Газпрома» рассматривают идею сокращения руководящего персонала компании с 4100 до 2500 человек. Фонд оплаты труда компании из-за «раздутой» администрации вырос до более чем 50 трлн рублей.