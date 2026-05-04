«Газпром» обеспечил россиян рекордным объемом газа в апреле из-за холодов

В апреле «Газпром» обеспечил россиян рекордным для этого месяца объемом газа из Единой системы газоснабжения, сообщает пресс-служба компании.

Потребителям поставлено 31,3 млрд куб. м газа. Предыдущий рекорд для апреля был зафиксирован в прошлом году, когда россиянам поставили 30,5 млрд куб. м.

«Повышенный спрос связан с холодной погодой», — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, что с 19 по 30 апреля поставки шли на самых высоких для этих суток уровнях.

Ранее стало известно, что Евросоюз не успевает заполнить газовые хранилища к новому сезону. В апреле был зафиксирован самый низкий объем закачки за последние два года.

