Газовое оборудование в Екатеринбурге решили проверить после взрыва в Тагиле

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал распоряжение о внеплановой проверке газового оборудования в многоквартирных домах города после взрыва газа в Нижнем Тагиле, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Накануне в Нижнем Тагиле от взрыва бытового газа обрушились 2 подъезда дома. Утром 2 августа было официально заявлено о 4 погибших в результате взрыва. Спасатели вытащили из-под завалов 15 человек, работы продолжались всю ночь.

На место ЧП также прибыли волонтеры из екатеринбургского центра «Мы рядом». Они оказывают всю необходимую дополнительную помощь: помогают в пунктах временного размещения и выполняют поручения спасателей.

По факту взрыва газа в нижнетагильском доме проводится прокурорская проверка. Одна из местных жительниц также рассказала, что за 15 минут до взрыва жильцы выгнали неизвестных в форме газовой службы. Указанные лица якобы проверяли оборудование в квартирах.