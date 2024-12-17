Газировка и майонез: чем нельзя закусывать шампанское в Новый год

Шампанское с маскарпоне и маслом может вызвать обострение панкреатита

Шампанское — традиционный напиток на новогодний стол, но предварительно стоит подумать, чем его закусывать: эксперты назвали ряд продуктов, не рекомендуемых для такого сочетания, сообщает Общественная Служба Новостей .

Вопреки распространенному мнению, не стоит пить шампанское с салатами с майонезом и сочетать с жирными и тяжелыми блюдами, соленьями и копченостями, а также свежими помидорами и острыми блюдами.

Приступ панкреатита может вызвать сочетание пенящегося напитка с сыром маскарпоне и сливочным маслом: это слишком большая нагрузка на печень и поджелудочную железу.

Не стоит запивать шампанское газированными напитками. В этом случае алкоголь слишком быстро всосется, человек быстрее опьянеет и на утро получит более тяжелое похмелье.

Мандарины кажутся идеальным дополнением к этому напитку, но на самом деле спиртное усиливает проницаемость слизистой желудка для аллергенных цитрусовых.