Гарбузов: финал Спартакиады «Моспром» пройдет в «Лужниках»

В Москве впервые состоится фестиваль «Промфест», который объединит промышленников, студентов, а также горожан и гостей столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Мероприятие пройдет 27 сентября на площадке спортивного комплекса «Лужники» и начнется с финальных состязаний в рамках Спартакиады «Моспром».

«Открытие первого „Промфеста“ в „Лужниках“ ознаменует завершение ежегодной Спартакиады „Моспром“, где в финале встретятся лучшие столичные команды. Последние месяцы сотрудники московских заводов, фабрик, а также учащиеся колледжей и вузов состязались в 14 спортивных дисциплинах: от падел-тенниса и хоккея до шахмат и киберспорта. Спортивный дух фестиваля поддержат футбольные мастер-классы от титулованных игроков „Спартака“, а также эстафета для всех желающих. Ее участники получат памятные медали и возможность выиграть приятные призы», — уточнил Гарбузов.

Принять участие в эстафете «Промфеста» можно заранее зарегистрировавшись на сайте Спартакиады.

Также на территории будет работать «Профитрак» — передвижная лаборатория профориентации и развития карьеры.

В программе фестиваля активности для всей семьи: мастер-классы по созданию игрушек и робототехнике. Маленькие гости фестиваля смогут поиграть с интерактивным экскаватором, а взрослые попробовать себя в ГТО.