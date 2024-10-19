Ганчев: русский город Харьков ждет освобождения

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Жители Харькова ждут освобождения, но указывать сроки деоккупации пока рано, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город», — сказал Ганчев.

Он добавил, что харьковчане находятся в оккупации и не могут открыто высказывать свои взгляды.

При этом срок освобождения города зависит от российских войск.

Ранее Ганчев высказывал мнение о необходимости проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав России, когда придет время.