Ганчев: русский город Харьков ждет освобождения
Ганчев рассказал об необходимости освобождения Харькова
Жители Харькова ждут освобождения, но указывать сроки деоккупации пока рано, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Харьков все равно должен быть освобожден, это русский город», — сказал Ганчев.
Он добавил, что харьковчане находятся в оккупации и не могут открыто высказывать свои взгляды.
При этом срок освобождения города зависит от российских войск.
Ранее Ганчев высказывал мнение о необходимости проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав России, когда придет время.