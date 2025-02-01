Ганчев раскрыл, куда ходят в школу дети из освобожденных Россией харьковских сел
Ганчев: дети из освобожденных харьковских сел учатся в соседних регионах РФ
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Дети из сел в Харьковской области Украины, которые находятся под контролем ВС РФ, обучаются в соседних регионах России. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
В селах Харьковской области, которые были освобождены ВС РФ, школы не работают. Открывать их в условиях боевых действий небезопасно.
Российская администрация Харьковской области помогает отвозить детей в школы в соседних регионах России. Большинство из них учатся в формате интерната.
«Чтобы люди могли позволить своим детям в безопасности продолжить обучение и получать образование — уже, кстати, российское», — добавил Ганчев.
Ранее ВСУ стянули силы к освобожденной Двуречной в Харьковской области.