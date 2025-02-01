Ганчев: дети из освобожденных харьковских сел учатся в соседних регионах РФ

Дети из сел в Харьковской области Украины, которые находятся под контролем ВС РФ, обучаются в соседних регионах России. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В селах Харьковской области, которые были освобождены ВС РФ, школы не работают. Открывать их в условиях боевых действий небезопасно.

Российская администрация Харьковской области помогает отвозить детей в школы в соседних регионах России. Большинство из них учатся в формате интерната.

«Чтобы люди могли позволить своим детям в безопасности продолжить обучение и получать образование — уже, кстати, российское», — добавил Ганчев.

Ранее ВСУ стянули силы к освобожденной Двуречной в Харьковской области.