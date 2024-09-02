Ганчев: Курская АЭС уязвима для многих типов вооружения ВСУ
Курская АЭС сейчас уязвима для многих типов вооружения ВСУ, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.
«Если так и будет сохраняться такая напряженная обстановка, как сейчас, на территории Курской области, то до атомной электростанции достаёт практически любое вооружение уже на сегодняшний день», — отметил он.
По его словам, к таким вооружениям относится и дальнобойные системы РСЗО.
Ранее военнослужащие Росгвардии предотвратили серьезную угрозу для Курской атомной электростанции, обезвредив неразорвавшийся снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Опасный боеприпас, выпущенный украинской стороной, был обнаружен в 5 км от Курской АЭС.