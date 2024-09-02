Ганчев: Курская АЭС уязвима для многих типов вооружения ВСУ

Общество

Курская АЭС сейчас уязвима для многих типов вооружения ВСУ, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет РИА Новости.

«Если так и будет сохраняться такая напряженная обстановка, как сейчас, на территории Курской области, то до атомной электростанции достаёт практически любое вооружение уже на сегодняшний день», — отметил он.

По его словам, к таким вооружениям относится и дальнобойные системы РСЗО.

Ранее военнослужащие Росгвардии предотвратили серьезную угрозу для Курской атомной электростанции, обезвредив неразорвавшийся снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Опасный боеприпас, выпущенный украинской стороной, был обнаружен в 5 км от Курской АЭС.