Галустян объяснил свой нашумевший пост о накатившей депрессии

«Самый оптимистичный человек в стране оказался в тени депрессии» — новости в таком ключе заполнили информационное пространство, как только комик, телеведущий и шоумен Михаил Галустян опубликовал печальный пост об одиночестве. Сейчас звезда российского шоу-бизнеса объяснил, что двигало им в тот момент, сообщает kp.ru .

«Все мы живые люди. И нам свойственно грустить», — отметил комедиант в недавнем интервью, отвечая на вопрос, с чем связано его столь лирическое настроение.

Как отметил Галустян, ему показалось, что можно поделиться состоянием и чувствами со своей аудиторией. Комик добавил, что его нашумевший пост не сигнализирует о том, что его «накрыло» прямо сейчас. Вместе с тем шоумен признался, что, как и все люди, иногда впадает в уныние. Бывает тяжело всегда оставаться в приподнятом расположении духа и хорошем настроении, добавил Галустян.

Кроме того, в распространившейся по Сети публикации юмориста была фраза о том, что пора «наводить порядок в душе». Этим телеведущий хотел сказать, что важно найти такое пространство, которое станет источником энергии, местом силы — где человек чувствует себя уютно и его ничто не отвлекает. Именно там, по мнению Галустяна, стоит задуматься о своих истинных желаниях, направлении движения и будущем — провести своего рода психоанализ.

Многие обращаются к психологам, кто-то предпочитает занятия с коучами. Михаил же выбирает «заниматься самокопанием», признался артист.