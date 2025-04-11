Галлюцинации или мистика: как объяснить странные видения в космосе?

Из официальных отчетов о работе Международной космической станции (МКС) можно узнать лишь о научных экспериментах и решении различных технических задач. Однако некоторые космонавты после полетов рассказывают о необъяснимых явлениях и загадочных наблюдениях, с которыми они столкнулись в полете, сообщает «ФедералПресс» .

Одну из самых интересных историй, которая произошла в эпоху СССР и была засекречена, рассказали члены экипажа орбитальной станции «Салют-7». Они передали в ЦУП сообщение о том, что через иллюминаторы увидели ярко-оранжевое светящееся облако, которое через некоторое время рассеялось. Тогда перед космонавтами предстали 7 гигантских фигур, похожих на человеческие силуэты, с крыльями и нимбами.

Позже, уже в 2019 году, на МКС космонавт Иван Вагнер запечатлел на камеру странную группу светящихся объектов, которые двигались в космосе не хаотично, как космический мусор, а строго параллельно друг другу.

Члены некоторых экипажей рассказывали о том, что слышали на космической станции собачий лай и странные шумы, источник которых не смогли определить. Впрочем, эксперты объясняют такие явления воздействием на психику человека невесомости и длительного пребывания в замкнутом пространстве, что может вызвать в том числе галлюцинации.

8 апреля на космодроме Байконур состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз-2.1а», отправившей к МКС корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом.

Подробнее о жизни космонавтов на борту МКС читайте в материале РИАМО.