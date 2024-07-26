Галкин* запил, Пугачева поедет в РФ: продюсер раскрыл, как живет звездная семья

Концертный директор и продюсер Сергей Дворцов утверждает, что певица Алла Пугачева до конца лета может посетить Москву. По его мнению, визит артистки может произойти в августе, сообщает Life.ru .

«Сейчас ходят слухи о том, что Алла Борисовна в ближайшее время вновь собирается посетить Москву, по каким-то делам она прилетит сюда», — рассказал продюсер.

Дворцов также отметил, что ему «очень жалко» супруга Примадонны — комика Максима Галкина*. По его словам, Галкин* «начинает спиваться». Концертный директор полагает, что своим пристрастием к алкоголю юморист пытается обезболить собственные переживания из-за идущей под откос карьеры.

Продюсер добавил, что Галкин* не жалуется публично на свое положение, однако в некоторых кругах такие разговоры ведет. Артист сетует, что у него урезают гастрольный график, а также ему «перекрывают кислород в Европе».

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.