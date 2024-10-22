Галкин* создает видимость своей популярности во время тура по США

Максим Галкин* решил заработать, отправившись в тур по США, рассчитывая на поддержку русскоязычных эмигрантов. Однако, его ожидания не оправдались — публике он не был так уж и известен, и на его выступлениях наблюдается недостаток зрителей, сообщает сайт МК.Ru .

Хоть Галкин* публикует видео с заполненными залами, на самом деле многие из них не распроданы даже наполовину. Например, в Тампе реализация билетов составляет лишь чуть более 50%, а в Вашингтоне ситуация еще хуже.

Некоторые эмигранты подозревают его в манипуляциях и создании видимости популярности. Ранее у артиста не было особого успеха в США, а сейчас, после его политических высказываний, отклик публики еще меньше. При этом он запрещает видеосъемку на своих выступлениях, опасаясь, что записи окажутся в интернете.

Несмотря на приемлемые цены на билеты, у Галкина* возникают затруднения с продажами, а зрители шутят, что ему следовало бы указать в афише имя Пугачевой, чтобы привлечь больше людей. Планируя выступления в Канаде, артист, похоже, столкнется с аналогичными трудностями.

«Ему нужно было заявлять в афише Пугачеву. Тогда бы, может, ему бы и удалось собрать настоящие аншлаги», — говорят русскоязычные жители Америки.

*Занесен в реестр иноагентов в России.