ГАИ предупредило жителей Подмосковья о ночном ударе стихии
Снегопад и гололедица будут ночью в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
В южных и восточных районах Московской области с 23:00 11 января до 09:00 12 января будет удар стихии — сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
Согласно прогнозам синоптиков, видимость на проезжей части упадет до минимального уровня. Будет гололедица.
Автомобили может заносить на дороге.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец заявил, что 19 января по Московскому региону ударят Крещенские морозы. Ожидается от -20 до -25 градусов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.