Футбольный блогер Евгений Савин закрыл последний бизнес в России

Индивидуальное предпринимательство Евгения Савина, связанное с организацией отдыха и развлечений, было исключено из единого госреестра индивидуальных предпринимателей по причине продолжительного отсутствия деятельности.

В настоящее время бывший футболист молодежной сборной России, «Амкара» и «Крыльев Советов» должен налоговой службе 12,5 млн рублей. В отношении Савина открыты два исполнительных производства, а его счета были вновь заблокированы в августе текущего года.

Евгений Савин покинул Россию в мае 2022 года. После отъезда он неоднократно критиковал российские власти и специальную военную операцию. В марте прошлого года против блогера возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России, заочно арестовали и объявили в международный розыск.

