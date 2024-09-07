Футболиста «Локомотива» Баринова могут арестовать за неоплаченный штраф

За 1,5 года футболист насобирал рекордные для РПЛ 703 нарушения на дороге на 642 тыс. рублей.

Баринов купил черный Mercedes-Benz Geländewagen в начале 2022 года. После этого машина стала попадать на все радары Москвы. Так, у спортсмена 388 штрафов за превышение скорости, 120 — за непристегнутый ремень, 89 — за проезд по полосе для общественного транспорта, 47 — за езду по обочине и т. д.

Еще один штраф ему выписали в июне прошлого года за то, что он возил ребенка без детского кресла, на 3 тыс. рублей. Прошло уже больше года, но Баринов его не оплатил. Сроки истекли, поэтому на футболиста могут наложить штраф вдвое больше, а еще арестовать на 15 суток или отправить на исправительные работы (до 50 часов).

В субботу игрок сборной застрял в Ханое вместе с командой из-за супертайфуна «Яги». Они сидят в гостинице.