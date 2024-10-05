FT: Зеленский после начала спецоперации прятался от ВС РФ в бункерах

Президент Украины Владимир Зеленский после начала российской специальной военной операции прятался от ВС РФ в бункерах, сообщает Газета.ru .

Газета Financial Times пишет, что из-за нахождения в бункере Зеленского в то время экс-генсек НАТО Йен Столтенберг не мог поговорить с ним два дня.

Он также отметил, что первый телефонный разговор с Зеленским был «довольно трудным», но подробностей не раскрыл.

Ранее Столтенберг намекнул Киеву, что от потерянных территорий лучше отказаться. И напомнил, что также сделала Финляндия в 1939 году.