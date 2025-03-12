ФСИН: в России наблюдается рост числа фигурантов экстремистских дел

В России в 2024 году почти вдвое выросло число фигурантов экстремистских дел. Также на 45,5% выросло количество подозреваемых, обвиняемых и осужденных за террористические преступления. Об этом заявил директор ФСИН Аркадий Гостев, сообщает РИА Новости .

По его словам, в целом наблюдалось сокращение численности осужденных в местах лишения свободы. Тем не менее изменился криминогенный состав.

Так, например, доля осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась и составила уже 88%.

По словам Гостева, более половины осужденных уже были ранее судимы, 15,5 тыс. человек — осужденные повторно при особо опасном рецидиве.

Число фигурантов дел о терроризме выросло на 45,5%, а экстремистских дел — более чем на 96%. Кроме того, наблюдается рост числа осужденных за деяния против половой неприкосновенности. Их стало на 5,5% больше.

Ранее стало известно, что в РФ участились случаи поджогов различных объектов несовершеннолетними. Значительная часть этих противоправных действий классифицируются следствием и судом как диверсии и терроризм.