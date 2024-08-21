ФСИН РФ опроверг слухи, что «Домодедовский упырь» вышел на свободу

ФСИН РФ в официальном Telegram-канале отреагировала опровержением на распространившуюся в Сети информацию, что «Домодедовский упырь» Иван Продан вышел на свободу из исправительного учреждения в Молдавии.

«Распространяемая в сети „Интернет“ информация о том, что осужденный Иван Продан освобожден в апреле текущего года из исправительного учреждения УФСИН России по Республике Мордовия, не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что осужденного Ивана Продана передали в Республику Молдова в январе 2010 года по решению суда. Он отбывает наказание на своей родине.

Ранее в СМИ распространилась информация, что маньяк «домодедовский упырь» якобы вышел на свободу еще в апреле 2024 года. Но сразу после освобождения — пропал, предполагалось, что его могут объявить в розыск.