ФСИН поощрит осужденных ИК-19, помогавших оперативникам во время нападения

ФСИН России поощрит осужденных волгоградской ИК-19, которые оказали помощь сотрудникам и не поддались на провокации боевиков во время захвата заложников, сообщает пресс-служба ведомства.

Поощрение получат заключенные, которые 23 августа оказали помощь сотрудникам ИК-19 и осужденным, взятым в заложники. В ведомстве уточнили, что эти люди проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину.

Отмечается, что начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных. Решение о поощрении должно быть принято до 1 сентября этого года. Соответствующие предложения должны будут поступить в ФСИН РФ.

Арестанты захватали заложников в ИК-19 под Волгоградом 23 августа. Из-за действий боевиков четверо сотрудников ФСИН попали в больницу, еще четверо погибли.