ФСИН опровергла слухи о причастности осужденного Хусинова к захвату заложников в ИК-19

Волгоградское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опубликовало официальное заявление, в котором опровергло информацию о предполагаемом участии осужденного Темура Хусинова в захвате заложников, произошедшем 23 августа в исправительной колонии № 19, пишет «Вечерняя Москва».

Как уточнили в пресс-службе ФСИН, Хусинов не имел никакого отношения к указанным событиям.

По словам матери заключенного, на обнародованных в интернете видео нет ее сына. Она добавила, что Темур должен был выйти на свободу через два месяца. Мать осужденного высказала беспокойство относительно его местонахождения и потребовала получения информации о его статусе.

Напомним, что инцидент в ИК-19, расположенной в Суровикинском районе Волгоградской области, привел к нескольким смертельным исходам и множеству травм среди заключенных.