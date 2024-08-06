сегодня в 14:23

ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на границе в Курской области

По данным ФСБ, во вторник утром ВСУ совершили вооруженную провокацию на участке границы на территории Курской области, сообщает « Интерфакс ».

Украинские силы обстреляли приграничные населенные пункты.

В ведомстве отметили, что пограничные наряды и подразделения ВС РФ приняли меры по отражению вооруженной агрессии. Остальные подробности не приводятся.

Ранее 20 украинских диверсантов были уничтожены при попытке прорваться на территорию России в Суджанском районе Курской области. ВС РФ отбросили ВСУ за границу РФ и продолжили добивать авиацией и артиллерией.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщал о попытке прорыва украинских войск в Суджанском и Кореневском районах.