ФСБ устроила обыск в офисе IT-компании «Ланит» в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности утром в четверг обыскали офис IT-фирмы «Ланит». Силовики могли заинтересоваться компанией из-за создания комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы (КИС СОЮ), в разработке которой участвовала организация, рассказали РБК два источника на рынке информационных технологий.

Сотрудники ФСБ произвели изъятие некоторых документов. В них содержится информация о создании КИС СОЮ.

На опубликованной записи видно, как силовики выходят из автозака и бегут в здание.

«Ланит» — одна из наиболее крупных в РФ и СНГ группа IT-компаний. Она специализируется на системной интеграции, создании инженерных систем, программного обеспечения и предоставляет другие услуги. С фирмой сотрудничали «Группа ЛСР», «Почта России» и иные организации.

Похожие обыски прошли 20 марта в офисе IT-компании «Крок». Сотрудники силовых структур тоже изучали документы фирмы, но она продолжила работать и дальше.