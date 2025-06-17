ФСБ опубликовала видео задержания предателя в Керчи, сотрудничавшего с ГУР

На видео показано, что сотрудники ФСБ дождались, пока подозреваемый откроет дверь в квартиру, затем вошли в нее и надели на мужчину наручники. Затем его усадили в одной из комнат, дали собраться и вывели из квартиры.

Задержанного посадили в автомобиль и доставили на допрос.

Мужчина признался, что наткнулся на YouTube на пропагандистский видеоролик от Главного управления разведки Минобороны Украины. В конце ролика и под ним разведка соседней страны предлагала работу. За деньги людям предлагали предоставлять информацию о военных объектах РФ.

Задержанный заинтересовался предложением. Он перешел в Telegram-канал, написал, что у него есть информация, скинул три-четыре скриншота Google-карт, где находились военные объекты РФ. Затем у него попросили предоставить фото или видео-подтверждение того, что там действительно находятся эти объекты.

Ранее стало известно, что задержанный передавал ГУР МО Украины местонахождение средств ПВО и иных объектов. Мужчина — гражданин России 2003 года рождения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по делу по статье «Государственная измена».