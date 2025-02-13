ФСБ опубликовала документы о деятельности безопасников при обороне Москвы в ВОВ

На официальном ресурсе ФСБ в первый раз опубликованы цифровые копии документов из архива о деятельности органов безопасности во время организации обороны Москвы в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Найти документы можно в разделе «История». Необходимо выбрать рубрику «Архивные материалы».

В обнародованных документах рассказывается о том, что советские службы безопасности принимали активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Например, они защищали важные объекты, охраняли высших должностных лиц, обнаруживали и уничтожали диверсантов. Также силовики оказывали вооруженное сопротивление, занимались разведкой.

Из опубликованных документов следует, что сотрудники органов безопасности должны были, в том числе затруднить поиск Кремля противником при подлете к столице. Также они должны были снизить возможность прицельного бомбометания по ключевым государственным зданиям.

Помимо этого, в документах рассказывается, как сотрудники госбезопасности делали закладки боеприпасов. Цифровые копии сделаны на основе документов фондов Центрального архива ФСБ РФ и архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области.

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