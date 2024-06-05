ФСБ объявила официальные предостережения двум россиянам, хотевшим примкнуть к ВСУ

сегодня в 18:58

Калужская ФСБ объявила официальное предостережение двум жителям региона, которые хотели вступить в украинскую армию и воевать против России. Один из мужчин намеревался служить в войсках Украины летчиком, сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу местного управления спецслужбы.

По данным правоохранителей, двое жителей Калужской области сами вышли на связь с украинскими спецслужбами и заявили, что хотят участвовать в конфликте на их стороне.

Далее калужанам дали задание о сборе данных и координат о военной инфраструктуре Московской и Калужской областей. В ФСБ считают, что завербованные россияне не успели совершить противоправных действий.

«УФСБ России по Калужской области объявило официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условие для совершения преступления по статье «Государственная измена», — сообщили в Федеральной службе безопасности.

При задержании оба мужчины признали свою вину.