Фронтмен Jane Air Антон Лиссов рассказал правду о своей госпитализации

Рок-музыкант Антон Лиссов накануне попал в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт, но вскоре ее покинул и рассказал правду о своем здоровье в личном Telegram-канале .

«В ночи был мастерски спущен вниз по лестнице руками сонных дворников и погружен в скорую. Врач скорой сказала, что она еще хочет смотреть ролики про Петербург и отказов не принимает. В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили», — сообщил поклонникам бывший бэк-вокалист Little Big и фронтмен Jane Air.

Лиссов рассказал, что вынужден был отказаться от госпитализации и отправиться вместе со своей группой Jane Air в Рязань, где 20 октября состоится концерт в рамках тура NU METAL PARTY.

Фронтмен рок-группы подчеркнул, что ни один из концертов не отменяется, вместе с другими участниками коллектива он ждет поклонников на выступлении.

Ранее сообщалось, что Лиссов попал в больницу с подозрением на инфаркт. На вызове скорой помощи настояла супруга рокера, которая переживала за его состояние.