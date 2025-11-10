Фрилансеры или офисные сотрудники: чья тревожность выше

Карьерный консультант, руководитель практики «Финансовые институты» компании Cornerstone Оксана Семенова поделилась своим мнением о том, кто больше подвержен тревожным состояниям — те, кто работает на себя, или штатные сотрудники, а также предложила способы снижения стресса.

Почему тревожатся фрилансеры?

Для независимых специалистов, по ее словам, ключевые факторы, вызывающие тревогу, связаны с нестабильностью финансового положения.

«Нерегулярный доход, постоянная необходимость поиска новых заказов, отсутствие социальных гарантий, ответственность за все бизнес‑процессы (бухгалтерия, маркетинг, переговоры) — все это психологически создает состояние перманентной „боевой готовности“. Фрилансер вынужден всегда быть на связи, мониторить рынок и доказывать свою ценность новым клиентам», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Почему тревожатся офисные сотрудники?

В корпоративной среде, по ее мнению, источниками тревоги выступают другие факторы. В этом случае беспокойство часто связано с утратой контроля над происходящим. Сотрудник зависит от решений вышестоящего руководства, изменений в стратегии компании и макроэкономических аспектов. Жесткие KPI, страх не оправдать ожидания начальства, офисная политика, конкуренция среди коллег, монотонность рутинных задач, ощущение «застоя», страх увольнения из-за оптимизации или автоматизации, необходимость соблюдать дресс-код и корпартивные нормы — все это способствует нарастанию тревоги, рассказала Семенова.

Как профессиональное выгорание проявляется у фрилансеров и офисных сотрудников?

И фрилансеры, и офисные сотрудники могут столкнуться с профессиональным выгоранием, однако его проявления различаются.

«Фрилансеры испытывают хроническую усталость от многозадачности. У них размыты границы между работой и личной жизнью (работа 24/7). Они чувствуют изоляцию и отсутствие поддержки коллег. У офисных сотрудников часто случается апатия из‑за рутинности задач, ощущение бессмысленности труда при несогласии с корпоративной культурой, конфликт ролей (например, между требованиями руководителя и этическими нормами), социальная усталость от постоянного взаимодействия с коллегами», — уточнила карьерный консультант.

Как фрилансерам и офисным сотрудникам побороть тревожность?

По ее словам, с тревожностью можно и нужно бороться вне зависимости от формы занятости. Прежде всего, важно четко планировать свою деятельность. Фрилансерам она порекомендовала создать график заказов и буферный запас финансов, офисным сотрудникам — расставить приоритеты и делегировать задачи.

Важно также установить границы рабочего времени: фиксированные часы работы, регулярные перерывы и отпуск с полным отключением от рабочих вопросов, «цифровой детокс» в нерабочее время.

И фрилансерам, и офисным сотрудникам полезны физические упражнения, психологические практики и поддержка близких, добавила Семенова. Также всем специалистам важно постоянно совершенствоваться в профессиональном плане.

Ключевое значение имеет финансовая грамотность: для фрилансеров — наличие резервного фонда на срок от 3 до 6 месяцев, для офисных работников — инвестиции и источники пассивного дохода.

