Французский оперный певец Коффинье-Барри рассказал о желании жить в РФ

Оперный певец из Франции Йоаким Коффинье-Барри, победивший на VIII Международном музыкальном конкурсе-фестивале «Дорога на Ялту», рассказал о желании остаться жить в РФ. также он хочет создать большую семью, так как чувствует себя в стране счастливым.

«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится», — сказал Коффинье-Барри в интервью ТАСС.

По словам артиста, родные не поддержали его выбор, но принять это решение ему «подсказало сердце».

Он добавил, что многие французы осознают, что Россия — это «истинный оплот традиционных ценностей», а их страна направляется в другую сторону. Он уточнил, что речь идет о жителях Франции — традиционалистах, христианах-консерваторах, католиках и представителях других религий.

Коффинье-Барри рассказал, что в графике запланировано множество различных мероприятий. Так, в июне пройдет концерт в Санкт-Петербургской филармонии.

