Французские ученые нашли девушку, которая может «путешествовать во времени»
Фото - © Freepik.com
Французские ученые нашли 17-летнюю девушку с феноменальной автобиографической памятью. Эта способность позволяет ей «путешествовать во времени», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Neurocase.
Девушка рассказала, что хранит все свои воспоминания в своеобразной «белой комнате». В ней есть тематические разделы, посвященные разным сферам жизни: друзьям, путешествиям, семье и т. д. Благодаря этому она может не только вспоминать в мельчайших подробностях все события жизни, но и переживать их заново.
Таким образом, француженка может путешествовать во времени в своем сознании. Такие симптомы возникают при редком неврологическом состоянии, известном как гипертимезия.
Французские ученые досконально изучили способности памяти девушки. Она продемонстрировала умение реконструировать прошлое и моделировать будущее. Причем воображаемые будущие события вызывали у нее ощущение «предварительного проживания».
Уникальность случая заключается в том, что девушка с легкостью контролирует воспоминания и пользуется своими возможностями для эмоциональной саморегуляции.
