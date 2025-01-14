Француженка ушла от мужа-миллионера ради «Брэда Питта»

Дизайнер интерьеров Анна находилась в браке с богатым мужчиной. В 2023 году француженка решила выложить в соцсети фотографии с семейного отдыха на горнолыжном курорте. Она первый раз в жизни зарегистрировалась в Сети, загрузила на новую страничку кадры, после чего к ней в друзья добавилась якобы мать Брэда Питта, а затем — и сам голливудский актер.

«Знаменитость» отправлял Анне комплименты, стихи и подарки, например, недешевые сумки и украшения. При этом женщине самой пришлось оплачивать «пропуск посылки через таможню» — это обошлось в 5 тыс. евро.

Любовные отношения с «Брэдом Питтом» развивались, но вдруг тот признался, что серьезно болен: у него обнаружили рак почки. Денег на лечение нет — они якобы заморожены на счетах после развода с Анджелиной Джоли. В связи с этим «актер» попросил Анну помочь. Женщина бросила супруга и начала оплачивать дорогостоящие «операции». Возлюбленный рассыпался в благодарностях и отправлял фото из больницы под капельницей.

Вдруг француженка наткнулась на публикации таблоидов о том, что голливудский актер не только здоров, но и встречается с Инес де Рамон. Тут Анна поняла, что ее обманули мошенники. А фотографии, которые получала женщина, — творение нейросети.

К моменту, когда вскрылась правда, Анна перевела злоумышленникам 830 тыс. евро. Эт были все средства, оставшиеся в ее распоряжении после развода.